РИАМО - 8 ноя. Новые федеральные меры поддержки, которые предназначены для малого и среднего бизнеса, в столице могут получить порядка 110 тыс. предприятий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В субъектах малого и среднего предпринимательства (МСП), которые подходят под условия предоставления федеральных мер поддержки, трудятся в общей сложности 3,5% от общего числа работающих в Москве», - сказал заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, наиболее заметную долю среди потенциальных получателей мер поддержки в мегаполисе составляют предприятия общепита, грузоперевозки, стоматологии, парикмахерские и салоны красоты, а также организации, которые работают в области спорта, развлечений, культуры, искусства.

Предприниматели смогут оформить льготные кредиты на 18 месяцев под 3% по программе «ФОТ 3.0». Такой кредит выдается, если численность сотрудников компании сохранится на уровне не ниже 90%.

Кроме того, в рамках мер поддержки бизнесменов могут освободить от уплаты кредита и процентов по нему в течение первого полугода, а затем в следующие 12 месяцев он сможет возвращать кредит и проценты равными долями.

Еще для малого и среднего предпринимательства из пострадавших отраслей предусмотрен грант в размере 1 минимального размера оплаты труда на каждого работника компании или организации. Заявки на данную безвозмездную помощь принимаются с 1 ноября по 15 декабря этого года, а выплаты начнутся с 15 ноября.

«Также программа льготного кредитования «ФОТ 3.0» распространена на субъекты крупного бизнеса в области искусства, культуры, спорта и общественного питания. К ним относятся 162 крупных организации, число работающих в них, по данным Пенсионного фонда России, составляет 174,6 тыс. человек», — уточнил глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов.

В 2021 году оборот малого и среднего бизнеса Москвы вырос на 38%>>