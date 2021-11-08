РИАМО - 8 ноя. В понедельник утром загруженность улиц и трасс столицы составляет 3 балла из 10. К вечеру прогнозируются заторы до 6-7 баллов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Пробки из-за дорожных работ вечером могут наблюдаться на Волоколамском шоссе, проспекте Мира, Пятницком шоссе, 31 км, 53 км МКАД и Варшавском шоссе.

Утром в понедельник затруднения в движении транспорта наблюдаются на Рязанском проспекте, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте.

Нет проблем в движении на проспекте Маршала Жукова, Ленинградском проспекте и проспекте Генерала Дорохова.

Днем пробки на дорогах мегаполиса ожидаются в районе в 5-6 баллов.

В понедельник в Московском регионе завершились нерабочие дни, которые действовали с 28 октября по 7 ноября для стабилизации ситуации с Covid-19. При этом сохраняется часть антикоронавирусных ограничений, в том числе обязательно соблюдение масочного режима и социальной дистанции в общественных местах.