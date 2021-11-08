РИАМО - 8 ноя. В подмосковной Кубинке появился временный инфекционный центр для пациентов с коронавирусом, где подготовили свыше 600 койко-мест. Центр был развернут министерством обороны РФ, сообщает ТАСС.

В инфекционном центре принимают пациентов из числа гражданских. Для работы в центре из Санкт-Петербурга приехал отряд военных медиков – 220 специалистов, которые прошли подготовку в Военно-медицинской академии им. Кирова.

В бригаде военных медиков работают средний и младший медперсонал, врачи-инфекционисты, курсанты академии, которые будут трудиться под руководством профессоров, преподавателей и слушателей ординатуры.

В Подмосковье с начала пандемии выявили 538 947 случаев коронавируса, вылечились от инфекции 469 198 человек, умерли 9120 человек с Covid-19. Уровень коллективного иммунитета в Московской области составляет 67,3%.

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