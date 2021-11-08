РИАМО - 8 ноя. Подмосковная прокуратура организовала проверку по факту дорожной аварии в Ступине, в которой пострадали женщина и подросток, сообщает пресс-служба ведомства.

ДТП случилось около дома №72 на улице Андропова. Машина ВАЗ-2112 сбила двух пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому переходу. Женщине медпомощь оказали на месте. Травмы 14-летнего подростка оказались тяжелее, его доставили в больницу.

В ходе проверки, которую проведет Ступинская городская прокуратура, планируется дать оценку соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Также сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства данной аварии.