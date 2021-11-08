РИАМО - 8 ноя. С понедельника россияне могут получить сертификат нового образца о прививке от коронавируса или перенесенной инфекции, сообщает Газета.ru.

Сертификат нового образца создается автоматически в электронном виде на 2 языках – русском и английском. При этом сертификат должен быть создан не позже 3 дней после прививки.

Старые сертификаты должны быть переоформлены до 1 марта. Бумажный сертификат можно переоформить в МФЦ.

В сертификате нового образца указывается полное имя владельца документа, пол, дата рождения, страховой номер, адрес жительства, полис медстрахования, дата формирования сертификата.

Коллективный иммунитет от коронавируса в России составляет 48%. Первым компонентом вакцины привились более 60 млн человек, 2 прививки сделали свыше 57,2 млн человек.

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