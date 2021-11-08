РИАМО - 8 ноя. В столице пройдет чемпионат предпринимательских идей Business Skills, в котором смогут принять участие школьники из 7-11 классов и учащиеся колледжей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Для участия в чемпионате педагогу нужно зарегистрировать учащихся на сайте Business Skills.

«В основе чемпионата Business Skills — проверка предпринимательских навыков школьников и студентов столичных колледжей, на формирование которых направлены в том числе проекты предпрофессионального образования», — сказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Чемпионат пройдет в 5 номинациях: «Лучшая бизнес-модель», «Лучший социальный проект», «Лучшая предпринимательская идея», «Лучший маркетинг-план» и «Лучший бизнес-план».

У Business Skills будет 3 этапа. Первый состоится с 15 ноября по 10 января. Участники сначала будут проходить онлайн-тест, а потом решать разработанные предпринимателями кейсы. Второй этап пройдет 17 января – 28 февраля. В ходе этапа участники разделятся на команды по 2 человека и будут разрабатывать бизнес-проекты. Третий этап пройдет 28 марта – 15 апреля, в этот период участники будут защищать успешные проекты.

Чемпионат Business Skills пройдет в Москве во второй раз. В прошлом турнире участвовали свыше 1,5 тыс. школьников и студентов колледжей.