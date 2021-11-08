РИАМО - 8 ноя. Заражения коронавирусом позволяет избежать уровень в 300 антител, но идеальным считается показатель в 500, сообщил директор центра им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

Он подчеркнул, что ограничительные меры, которые вводятся в стране из-за пандемии коронавируса, в отрыве от вакцинации практически бесполезны.

«Между привитыми, то есть людьми с QR-кодами, и непривитыми должна быть проведена черта. Их необходимо резко различать. Тех, у кого количество антител больше 300, можно практически не ограничивать», - отметил Гинцбург в интервью газете «Известия».

Специалист пояснил, что количество антител ученые считали по системе международных единиц, в организме должно быть не менее 300 нейтрализующих единиц антител.

«ВОЗ, столкнувшись с этой проблемой, ввела международные единицы. Каждая фирма, которая выпускает свою систему, в обязательном порядке ввела свою систему пересчета», - добавил ученый.

Он уточнил, что центр вместе со столичным Депздравом провели собственное исследование среди 4 тыс. жителей города. Оно показало, что 300 антител полностью защищают человека от штамма «дельта». А 500 единиц — это идеальный показатель защиты от инфекции.

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