РИАМО - 8 ноя. В Подмосковье и столице в понедельник будет облачно, ожидается дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура в Москве составит около плюс 6 - 8 градусов, по области плюс 4 – 9 градусов.

Ветер юго-западный, 5 - 10 м/с. Его порывы будут достигать 12 - 14 м/с. Атмосферное давление составит 737 мм рт. столба. Относительная влажность воздуха — около 80%.

Данная погода является дискомфортной для метеозависимых и людей с хроническими заболеваниями с проявлениями кислородной недостаточности.

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