РИАМО - 8 ноя. В рамках благоустройства вылетной магистрали Большие Каменщики - Липецкая улица в столице высадят более 257 деревьев и 7,9 тыс. кустарников. Работы проведут осенью и в начале зимы этого года, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Они (деревья и кустарники – ред.) украсят улицы Большие Каменщики, Велозаводскую и Липецкую, Новоспасский проезд, Симоновский вал, проспекты Андропова и Пролетарский», - рассказал Бирюков.

Он подчеркнул, что для данной территории выбрали растения, которые могут быстро адаптироваться, не боятся ветров и морозов, у которых есть густая крона. Причина в том, что вылетные магистрали отличаются интенсивным движением.

Свыше 2,8 тыс. кустарников и 177 деревьев появятся на участке от улицы Большие Каменщики до станции «Коломенская» столичной подземки. Еще 80 деревьев и более 5 тыс. кустарников высадят от Пролетарского проспекта до Липецкой улицы.

По проекту комплексного благоустройства магистрали уже создано новое общественно пространство - сквер у Храма Сорока Севастийских мучеников в Новоспасском проезде. Там также планируется провести озеленение. Территорию украсят 29 туй, 21 остролистный клен и 11 декоративных яблонь. От проезжей части сквер отгородят свыше 300 кустарников кизильника.

Для озеленения города используются саженцы из специальных питомников. Их подвергают пересадке каждые 3-4 года, так формируется устойчивая корневая система.

«Высадка производится в посадочные ямы с плодородным грунтом, на дне которых уложен дренажный слой, сами стволы укрывают тростниковой оплеткой для защиты от механических повреждений», - объяснил Бирюков.​