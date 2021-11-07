РИАМО - 7 ноя. В подмосковном Ступине водитель автомобиля ВАЗ наехал на женщину и подростка, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось возле дома №72 на улице Андропова. В результате аварии пострадали оба пешехода. Женщине медицинскую помощь оказали на месте.

Травмы 14-летнего подростка оказались тяжелее, его госпитализировали.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.