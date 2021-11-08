РИАМО - 8 ноя. В истории 8 ноября отмечено сразу несколькими значимыми событиями: первым выходом в эфир программы КВН, изобретением рентгена, а также Днем пианиста. Две из трех знаменательных дат получили статус международных.

День пианиста

Этот праздник постепенно набирает популярность в среде музыкантов. У Дня пианиста нет официального статуса, но 8 ноября его с каждым годом отмечают все больше исполнителей фортепианной музыки. Точное происхождение даты неизвестно, однако она полюбилась и активно продвигается поклонниками этого инструмента.

Создателем фортепиано считается мастер из Италии Бартоломео Кристофори. Клавесин и клавикорд под влиянием времени переродились в знакомые нам рояль и пианино. Их явному внешнему отличию есть вполне практическое объяснение – в рояле струны расположены горизонтально, а в пианино – вертикально.

Создание такого многоголосого инструмента способствовало появлению уникальных исполнителей и композиторов: Фредерика Шопена, Ференца Листа, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Артура Рубинштейна, Святослава Рихтера, Иосифа Гофмана и других.

Международный день КВН

Назвать день рождения Клуба веселых и находчивых международным можно, конечно, весьма условно. 8 ноября его отмечают в России и ряде стран СНГ. Однако для участвовавших в этой игре государств он имеет действительно большое значение.

Идея создания праздника принадлежит отцу КВН Александру Маслякову. Первый выпуск программы КВН вышел в эфир 8 ноября 1961 года и стал культурным феноменом и уникальным социальным лифтом. Практически все комики и создатели юмористических передач и многих фильмов начинали с КВН.

Сегодня в отечественном шоу-бизнесе хорошо известны имена таких бывших КВН-щиков, как Юлий Гусман, Геннадий Хазанов, Леонид Якубович, Татьяна Лазарева, Михаил Шац, Алексей Кортнев, Тимур Батрутдинов, Михаил Галустян, Гарик Мартиросян и многие другие.

Международный день радиологии

8 ноября 1985 года немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген сделал открытие, изменившее медицину. Он открыл рентгеновское излучение, подарив миру новый способ диагностики, позволяющий выявить целый комплекс заболеваний и травм, а впоследствии и метод терапии.

Ученый даже получил Нобелевскую премию, но был слишком занят, чтобы присутствовать на церемонии, и ему отправили премию по почте.

В этот день свой профессиональный праздник отмечают рентгенологи. Работа врача-рентгенолога достаточно вредна и опасна, поскольку для них существует большой риск облучения. Но без них было бы невозможно диагностировать многие болезни – от переломов до изменений в легких.

День памяти погибших при исполнении служебного долга

Одной из самых опасных и сегодня остается работа защитника правопорядка. Те, кто борется с преступностью и терроризмом, всегда подвергают себя риску. И среди сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск России нередки боевые потери.

Приказом министра внутренних дел России от 26 октября 2011 года за 8 ноября закреплен День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей. Их вспоминают товарищи. Их близким оказывают помощь и поддержку. Традиционно в это день проводятся памятные торжественные мероприятия.

Дмитриев день

На Руси 8 ноября поминали святого Дмитрия Солунского, жившего во времена императора Диоклетиана. Его казнили за проповедование христианства и праведную жизнь. В этот день и накануне было принято справлять поминки по усопшим, традиция пошла со времен победы в Куликовской битве, когда князь Дмитрий Донской устроил панихиду по погибшим.

«Живы родители — почитай, умерли — поминай» — таким принципом руководствовались в старину, посещая кладбища, а вернувшись домой, накрывали поминальные столы.

Связаны с этим днем и погодные приметы. Если на Дмитриев день ложился снег, значит, он будет и на Пасху. А если запотевали окна – значит, идут холода.​