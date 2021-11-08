РИАМО – 8 ноя. С понедельника детские сады и школы в Московской области снова могут проводить очные занятия. Кроме того, в очном режиме могут работать организации дополнительного образования, сообщила зампред правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

«По решению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева с понедельника, 8 ноября, Подмосковье возвращается к обычному режиму работы. Что касается системы образования – школы, сады, колледжи, вузы, кружки и секции, - возобновляют свою работу в очном режиме», — сказала Каклюгина в видео, опубликованном в ее аккаунте в Instagram.

Она добавила, что школы искусств, спортшколы, ДК, театры, организации дополнительного образования также возобновляют свою работу в очном режиме.

Ранее в школах объявлялись каникулы на нерабочий период в Московской области, который продлился с 28 октября по 7 ноября. Ограничения вводили из-за ситуации с коронавирусом в регионе. Из-за стабилизации ситуации нерабочий период в Подмосковье продлевать не стали.

Во время нерабочего периода в детских садах региона работали дежурные группы для детей, которых не с кем было оставить дома.

Ранее Роспотребнадзор продлил до 1 января 2024 года запрет на проведение массовых мероприятий в школах. Ограничения введены из-за пандемии коронавируса.