РИАМО – 8 ноя. С понедельника пожилые и жители с хроническими заболеваниями в Подмосковье и столице временно не могут пользоваться социальными транспортными картами для проезда. Такие ограничения ввели для защиты наиболее уязвимых категорий граждан от заражения Covid-19.

Ограничения не будут распространяться на тех жителей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями, которые вакцинировались от инфекции или которые переболели коронавирусом в течение последнего полугода.

Карты блокируют автоматически. Соцкарта будет разблокирована после того, как житель привьется от Covid-19 – при этом льготный проезд будет доступен уже после первой прививки.

По вопросам, связанным с проездом по соцкарте, можно обратиться на горячую линию министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья 8 (495) 228-19-19 и в единую справочную службу правительства столицы +7 (495) 777-77-77.

Соцкартами нельзя будет пользоваться в электричках, на Московских центральных диаметрах, Московском центральном кольце, в столичной подземке, автобусах и другом наземном транспорте.