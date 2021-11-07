РИАМО - 7 ноя. Вблизи дома №107/49 на проспекте Ленина в Подольске рейсовый автобус наехал на пешехода. Женщина пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Женщина получила травмы различной степени тяжести, ее госпитализировали.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее еще одна дорожная авария произошла на Южном обходе Подольска, столкнулись 2 автомобиля. Информации о пострадавших не поступало.