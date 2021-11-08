РИАМО – 8 ноя. В Подмосковье и столице завершился период нерабочих дней, который был объявлен для снижения заболеваемости коронавирусом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил, что нерабочий период в регионе продлевать не будут из-за того, что ситуация с Covid-19 в Подмосковье постепенно стабилизируется.

«Все это дает нам возможность с 8 ноября возобновить работу кафе, ресторанов, развлекательных центров, сферы услуг, а также очное обучение в школах», — отмечал губернатор.

В то же время власти Московской области призвали работодателей оставить на дистанционной работе не менее 30% сотрудников и работников старше 60 лет.

Мэр столицы Сергей Собянин также объявил о том, что продлевать нерабочий период в городе не будут. Градоначальник отметил, что эффект от нерабочего периода будет заметен в конце текущей недели.

С понедельника организации в Московском регионе возвращаются к работе в прежнем режиме. Снова можно проводить спортивные, досуговые, физкультурные, зрелищные, просветительские, выставочные и другие мероприятия. При этом у всех посетителей должны быть маски и QR-коды, подтверждающие защиту от коронавируса.

Театры и музеи можно посещать только по QR-кодам и в защитных масках. Максимальная заполняемость помещений должна составлять 70%.

Организации в Московском регионе также могут потребовать от посетителей предъявить QR-коды.

Ранее с 28 октября по 7 ноября в регионе должны были приостановить работу все организации, помимо тех, кто работает по непрерывному циклу и работа которых не может быть прервана.

Работать в этот период могли только продуктовые и магазины с товарами первой необходимости. Были закрыты развлекательные, торговые центры, фитнес-клубы, салоны красоты и так далее.

Школьников отправляли в этот период на каникулы. Были введены ограничения по работе театров и музеев.