РИАМО - 7 ноя. Ночью 6 ноября на улице Митрофанова в Люберцах произошел инцидент с участием 17-летнего подростка, который получил телесные повреждения. Прокуратура Подмосковья проводит проверку по данному факту, сообщили в пресс-службе ведомства.
Провести проверку поручено Люберецкой городской прокуратуре. Ее специалисты установят причины и обстоятельства произошедшего.
Эксперты оценят исполнение законодательства в части профилактики безнадзорности несовершеннолетних, после чего будет принято решение о дальнейших действиях.
Областная прокуратура будет контролировать ход процессуальной проверки.
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