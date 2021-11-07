РИАМО - 7 ноя. Ночью 6 ноября на улице Митрофанова в Люберцах произошел инцидент с участием 17-летнего подростка, который получил телесные повреждения. Прокуратура Подмосковья проводит проверку по данному факту, сообщили в пресс-службе ведомства.

Провести проверку поручено Люберецкой городской прокуратуре. Ее специалисты установят причины и обстоятельства произошедшего.

Эксперты оценят исполнение законодательства в части профилактики безнадзорности несовершеннолетних, после чего будет принято решение о дальнейших действиях.

Областная прокуратура будет контролировать ход процессуальной проверки.