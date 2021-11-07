РИАМО - 7 ноя. Российский стилист Влад Лисовец поделился воспоминаниями о том, как прожила последние дни популярная исполнительница Жанна Фриске. Она сохраняла позитивное настроение даже в самом тяжелом состоянии, сообщает «МИР 24».

По словам Лисовца, они поддерживали связь по телефону вплоть до момента, когда Фриске впала в кому. Даже в такой ситуации артистка продолжала шутить. Об ухудшении ее состояния стилисту сообщила подруга Фриске, певица Ольга Орлова.

«Оля написала: «Ей стало хуже. Владичка, надо готовиться, она впала в кому...» В общем такая история», – поделился Лисовец в программе на YouTube-канале «Света вокруг света».

Он рассказал, что даже перед комой артистка поддерживала своих близких.

«Черт, как это возможно? Понимать, что ты умираешь, и поддерживать другого человека! Она видела, что у меня депрессия!» - вспомнил Лисовец.

Фриске умерла 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет, у певицы была опухоль мозга – глиобластома.