РИАМО - 7 ноя. С 8 ноября совершеннолетние посетители Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» для того, чтобы войти в крытые оранжереи, должны будут предъявить QR-коды. Погулять по территории под открытым небом можно будет без них, сообщается на сайте сада.

Допуск в оранжереи будет осуществляться строго в защитных масках. Дошкольников и школьников нововведение не коснется.

8 ноября в столице завершится период нерабочих выходных, введенных из-за сложной эпидобстановки, вызванной пандемией коронавируса. Однако некоторые ограничения продолжат действовать.

Для посещения любых культурных, спортивных, досуговых и других мероприятий необходимы маска и QR-код. С ними же будут пускать посетителей в театры и музеи.