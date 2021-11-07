РИАМО - 7 ноя. Уже во вторник на дорогах столицы образуется гололед. Автоэксперт Дмитрий Славнов напомнил, как вести машину в таких погодных условиях. Важно соблюдать скоростной режим и дистанцию, сообщает «Вечерняя Москва».

Эксперт советует следить не только за своей манерой вождения, но и за поведением других участников движения.

«Нужно держать дистанцию как можно тщательнее и контролировать происходящее вокруг в два–три раза усерднее. Не только вы можете создать помеху, не удержав машину, но и другие автовладельцы. Кто-то рядом может вовремя не среагировать, нажать на газ сильнее, чем нужно, или не успеть нажать на тормоз», - объяснил Славнов.

Не стоит совершать резких маневров, плавные действия позволят избежать заносов. Особенно внимательно следует вести себя водителям, которые выезжают ранним утром. В это время дорога самая опасная.