РИАМО - 7 ноя. 18-летнего обвиняемого в покушении на убийство в новой Москве арестовали. Ранее были арестованы 3 других фигуранта дела, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Меру пресечения 18-летнему обвиняемому избрали с учетом позиции прокуратуры. Все фигуранты арестованы до 5 января 2022 года.

Ранее в Новых Ватутинках несколько человек напали на 2 мужчин, один из которых был с ребенком. Ребенка ударили по лицу, его отец был избит.

4 нападавших задержали. Им предъявили обвинение в покушении на убийство. Подозреваемые свою вину в покушении на убийство не признают.