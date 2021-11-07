РИАМО - 7 ноя. Адвокат одного из обвиняемых в покушении на убийство в новой Москве Роман Масютенко заявил, что потерпевшие вели себя очень агрессивно в ходе очной ставки и едва не подрались с фигурантами дела, сообщает РЕН ТВ.

«В ходе очной ставки, которая была накануне, потерпевшие вели себя очень агрессивно, сотрудникам полиции даже пришлось применить силу, чтобы между ними и обвиняемыми не произошла новая драка», - сказал Масютенко.

Он добавил, что подозреваемые не признают свою вину в покушении на убийство, считая свои действия хулиганством.

Инцидент произошел в районе Новые Ватутинки. Компания напала на 2 мужчин, у одного из которых на руках был ребенок. 4-летнего мальчика ударили по лицу, а его отца избили.

В воскресенье фигурантам дела предъявили обвинения и избрали меру пресечения.

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