РИАМО - 7 ноя. Адвокат одного из обвиняемых в покушении на убийство в новой Москве Роман Масютенко заявил, что потерпевшие вели себя очень агрессивно в ходе очной ставки и едва не подрались с фигурантами дела, сообщает РЕН ТВ.
Он добавил, что подозреваемые не признают свою вину в покушении на убийство, считая свои действия хулиганством.
Инцидент произошел в районе Новые Ватутинки. Компания напала на 2 мужчин, у одного из которых на руках был ребенок. 4-летнего мальчика ударили по лицу, а его отца избили.
В воскресенье фигурантам дела предъявили обвинения и избрали меру пресечения.
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