РИАМО - 7 ноя. Ортопед Константин Терновой подчеркнул, что матрас для качественного сна должен быть жестким, в противном случае у человека могут возникнуть проблемы с кровообращением. При этом то, чем наполнен матрас, не играет особой роли, сообщает «Вечерняя Москва».

«Жесткость матраса влияет на качество сна: тело человека, который отдыхает на мягкой кровати, гораздо сильнее выгибается в некоторых местах. Именно это нарушает кровообращение в ряде органов», - подчеркнул эксперт.

Тем, кто спит на диване, врач также рекомендовал обратить внимание на его жесткость. Так, состоящие из нескольких подушек диваны придают телу человека неестественную позу. Также диван для сна должен подходить по росту.

Кроме того, Терновой рассказал, когда надо менять матрас. Это нужно сделать тогда, когда матрас продавился и стал мягким, происходит это примерно через несколько лет. Еще в старом матрасе могут завестись кожные клещи, способные вызвать аллергию.

Однако на качество сна способно повлиять и положение тела. Не стоит часто спать на спине, эта поза увеличивает риск возникновения ряда заболеваний.

«Во время сна на спине человек больше храпит и повышаются риски апноэ (остановки дыхания). Теперь доказали, что в некоторых случаях появляются риски развития сердечно-сосудистых и даже онкологических заболеваний», - отметил сомнолог, руководитель центра медицины МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Калинкин.

При этом сон на животе - тоже не лучший вариант из-за того, что возникает излишнее давление на органы ЖКТ. Это может спровоцировать нарушения процесса пищеварения.

Сомнолог уточнил, что полезнее всего спать на боку. Такой вариант не оказывает сильного влияния на дыхание и избавляет внутренние органы от излишнего давления.