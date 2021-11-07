РИАМО - 7 ноя. Суд отправил под стражу 21-летнего фигуранта уголовного дела о нападении на мужчину с ребенком в новой Москве. При избрании меры пресечения была учтена позиция прокуратуры. Двух других обвиняемых уже отправили под арест до 5 января 2022 года, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Четверых молодых людей обвиняют в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе ребенка, группой по предварительному сговору.

Инцидент произошел в районе Новые Ватутинки. Компания напала на 2 мужчин, у одного из которых на руках был ребенок. 4-летнего мальчика ударили по лицу, а его отца избили.

Дело получило широкую огласку в СМИ и социальных сетях, ход расследования контролирует прокуратура.