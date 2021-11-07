РИАМО - 7 ноя. В полицию доставили уже семерых активных участников конфликта со стрельбой в Домодедове. Личности остальных хулиганов устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По факту драки, которая произошла вечером 6 ноября, правоохранители возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

По предварительной информации, причиной конфликта стала словесная перепалка. Участники драки поругались на бытовой почве.

Ранее видео, на которое попал конфликт, разлетелось по социальным сетям. По данным СМИ, кто-то из участников драки начал стрелять в воздух из пневматического оружия.