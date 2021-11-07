РИАМО - 7 ноя. Еще одному участнику нападения на мужчину с ребенком в новой Москве избрали меру пресечения. Суд отправил 17-летнего обвиняемого в покушении на убийство под арест до 5 января 2022 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

По информации следствия, именно он ударил по лицу 4-летнего мальчика. Отца ребенка избили у него на глазах соучастники преступления. Нападение произошло в районе Новые Ватутинки.

Нападавшим предъявлены обвинения в совершении преступлений по ч. 3 ст. 30, п. «а», «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное в отношении двух лиц, малолетнего лица, группой лиц по предварительному сговору). Они напали на 2 мужчин и создали угрозу жизни и здоровью ребенка.

Ход расследования по уголовному делу контролирует столичная прокуратура.