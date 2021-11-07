РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 ноя. Депутат и начальник штаба отделения ВВПОД «Юнармия» Подольска Евгений Лукошников обсудил перспективы развития юнармейского движения в Домодедове в рамках рабочей встречи с администрацией городского округа.

«В конструктивном диалоге с начальником управления образования администрации городского округа Домодедово Еленой Болмазовой, директором МБУ ДО ДМЦ «Альбатрос» Ольгой Бычковой, замдиректора МБУ ДО ДМЦ «Альбатрос» Оксаной Периг и другими обсудили перспективы развития юнармейского движения в муниципалитете», - написал Лукошников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Во встрече также приняли участие главный инспектор воспитательного отдела управления образования администрации Домодедова Наталья Семенова и начальник местного отделения ВВПОД «Юнармия» городского округа Домодедово Михаил Хроменко.