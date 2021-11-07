РИАМО - 7 ноя. Помещение Северного речного вокзала дезинфицируется 6 раз в день через каждые 2 часа. С начала 2021 года на эти цели было потрачено более 5 тыс. л рекомендованных Роспотребнадзором средств, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в помещении вокзала обрабатываются пол, сидения, ручки дверей и все остальные поверхности, к которым прикасаются гости.

В течение всего дня в здании работают системы обеззараживания воздуха. Посетителей Северного речного вокзала просят обязательно надевать маски.

«В период пандемии посещаемость снизилась в 1,5 раза - до 2 тыс. человек в день. На каждом входе в здание установлены тепловизоры, которые измеряют температуру гостей. При входе есть маски и аппараты с антисептиком для рук», - сказал заммэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.