РИАМО - 7 ноя. Фонд капитального ремонта Подмосковья опубликовал видеозаписи с камер наблюдения в жилом доме Балашихи, где на рабочих, менявших лифты, было совершено вооруженное нападение.

На съемке видно, как к монтировавшим оборудование рабочим в форме подходят люди, после словесной перепалки конфликт переходит в драку, затем один из нападавших достает пистолет.

Также пресс-служба фонда разместила фотографии, на которых отчетливо видны следы выстрелов из травматического оружия на телах потерпевших.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Расследование находится на контроле у прокуратуры.

В доме продолжаются работы по замене лифтового оборудования. Их планируется завершить в первом квартале 2022 года.