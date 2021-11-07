РИАМО - 7 ноя. Действие социальных транспортных карт приостановят в Подмосковье с 8 ноября для жителей старше 60 лет и для людей с хроническими заболеваниями. Эту временную меру вводят для снижения риска заразиться коронавирусом, чтобы защитить здоровье наиболее уязвимых категорий жителей, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Ограничения будут действовать в электричках, автобусах и другом наземном транспорте, на МЦК, МЦД, в метро.

Общественный транспорт является одним из основных источников распространения инфекции. По данным статистики, большую часть пациентов, которые попадают в инфекционные стационары для заразившихся коронавирусом, составляют люди старшего возраста.

Приостановка работы соцкарт не будет касаться тех, кто привился от коронавируса или кто переболел Covid-19 в течение последних 6 месяцев. Соцкарта снова будет действовать, если человек привьется от коронавируса. Сведения о прививках будут оперативно передавать из министерства здравоохранения Подмосковья.

«Важно отметить, что если у человека перестала действовать социальная карта, но он все-таки принял решение сделать прививку, и эта прививка идет в два этапа, то карту разблокируют уже после ввода первого компонента вакцины», - отметила зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина.