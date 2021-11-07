РИАМО - 7 ноя. Суд учел позицию прокуратуры и заключил под стражу до 5 января 2022 года 19-летнего обвиняемого в покушении на убийство в новой Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Ранее молодой человек вместе с 3 другими обвиняемыми на Нововатутинском проспекте напал на двух мужчин, один из которых нес на руках ребенка. По версии следствия, именно 19-летний обвиняемый достал во время драки нож.

Молодому человеку и его соучастникам предъявлены обвинения в совершении преступлений по ч. 3 ст. 30, п. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное в отношении двух лиц, малолетнего лица, группой лиц по предварительному сговору).

Расследование уголовного дела контролирует прокуратура столицы.