РИАМО - 7 ноя. За прошедшую неделю в Подмосковье заявителям были оказаны в электронном виде более 1,2 тыс. госуслуг, касающихся земли. Цифровизация упростила процесс оформления имущества и перевела его в удаленный формат, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

«Наиболее востребованными услугами недели стали перераспределение земельных участков, которую предоставили 251 заявителю, разрешение на размещение объектов, которая предоставлена 193 заявителям», – сказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

На третьем месте – предварительное согласование представления земли (150 заявителей). Также пользуется популярностью услуга по предоставлению участков в аренду и собственность без торгов (130 заявителей).

Чаще всего услуги по земле в онлайн-формате получали жители Одинцовского округа (93 заявителя), Дмитровского округа (81), Коломны и Королева (по 58), Подольска (53), Орехово-Зуевского округа (50), Чехова (48), Серпухова (47), Воскресенска и Солнечногорска (по 46), Мытищ и Павловского Посада (по 42), а также Сергиево-Посадского округа (40).

Получить услуги и передать документы на оформление земли можно в онлайн-формате через региональный портал госуслуг (uslugi.morseg.ru) в любое время. Этот способ позволяет избежать лишних контактов, что особенно актуально в период пандемии.