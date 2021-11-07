РИАМО - 7 ноя. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал интернет-сообщество прекратить травлю в отношении главного редактора RT Маргариты Симоньян из-за ее комментариев о нападении лиц кавказской национальности на мужчину с ребенком в новой Москве.

«Я бы хотел обратиться к интернет-сообществу, которое набросилось на Симоньян в ее аккаунтах с угрозами в личный адрес и оскорбительными словами. Такое поведение ни в коем случае недопустимо. Есть мнение - высказывайте и аргументируйте, но не переходите рамки разумного», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он призвал пользователей соцсетей вести себя разумно и не позорится.

Ранее глава Чечни резко раскритиковал слова Симоньян об участии в драке в новой Москве лиц кавказской национальности. Главный редактор RT охарактеризовала произошедшее словом «позорище». А Кадыров, в свою очередь, заявил что она «рекламирует свой информационный продукт на кавказцах». После конфликта в информационном поле они провели телефонный разговор.

«Спокойно и без обид мы, уроженцы Кавказа (обратите внимание - один на один), поговорили о том, что правильно, а что нет. И я, и Маргарита едины во мнении, что Кавказ - это прекрасный край, который подарил России замечательных людей: героев, артистов, художников, писателей, ученых», - подчеркнул Кадыров.