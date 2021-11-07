РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 ноя. Юнармейцы Подольска провели военно‑спортивные сборы в лагере «Мечта» в течение осенних каникул, сообщается в группе «Юнармия | Г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

У юных патриотов выдалась насыщенная программа: общие тренировки по физической подготовке, разборке и сборке автомата Калашникова, РХБЗ, эстафеты «Одеть бойца спецназа» и боевого пожарного развертывания, стрельба из пневматического и лазерного оружия, строевая и тактическая подготовка, тренировки по первой помощи и туристическому многоборью.

В рамках федерального проекта «Юнармия. Наставничество» юнармейцы провели ряд занятий и мастер-классов для своих сверстников - юных подольчан, участвовавших в оздоровительной кампании «Осень-2021».