РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 ноя. Подрядчик приступил к благоустройству сквера с лицевой части бывшей школы №3 в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

На территории бывшей школы №3 продолжаются работы по капитальному ремонту. Подрядная организация приступила уже к благоустройству территории. Так, с лицевой части благоустраивается сквер, где будут построены пешеходные дорожки, амфитеатр, площадка с «ростовыми шахматами», учебно-опытная зона и зона ПДД.

На заднем дворе школы обустраивается спортивное ядро. Здесь появятся беговые дорожки, площадка для прыжков в длину, крытый навес, площадка для комплекса уличных тренажеров. Помимо этого, на территории школы будет обустроена сеть уличного освещения.