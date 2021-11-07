РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 ноя. Сотрудники полиции доставили в УМВД России по Домодедову пятерых молодых людей, наиболее активно принимавших участие в конфликте, произошедшем вечером 6 ноября Домодедове, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

По предварительным данным, конфликт между группой граждан произошел на бытовой почве из-за словесной перепалки. Произошедшие попало на видео, которое распространили в соцсетях.

В настоящее время сотрудниками полиции продолжается работа по установлению остальных участников инцидента.

После драки никто в полицию не обращался. За проверкой обстоятельств произошедшего следит прокуратура Подмосковья.