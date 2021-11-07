РИАМО - 7 ноя. Петербургский «Зенит» в меньшинстве сыграл вничью с «Уралом» из Екатеринбурга, матч состоялся в воскресенье в рамках 14 тура Российской премьер-лиги, сообщает РИА новости.

Во время игры, прошедшей в Екатеринбурге, бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо получил красную карточку. Итогом встречи стал счет 0:0.

На данный момент питерская команда является лидером РПЛ. У «Зенита» сейчас 30 очков. А вот «Урал» с 11 очками расположился на самой нижней, 16-й строчке турнирной таблицы.

Матч с «Уралом» стал сотой игрой, в которой за петербургскую команду выступал футболист Седар Азмун. Он перешел в «Зенит» из «Ростова» в феврале 2019 года.