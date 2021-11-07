РИАМО - 7 ноя. В Москве на квартирной вечеринке было совершено изнасилование перебравшей алкоголя 23-летней девушки. О произошедшем пострадавшая узнала только на следующий день, просматривая фото и видео в соцсетях, сообщает kp.ru.

На вечеринку девушку пригласила подруга, в квартире были ее друзья и общие знакомые. От выпитого алкоголя девушке стало плохо, и она ушла спать, а проснулась уже в другой комнате. Добравшись домой, потерпевшая заметила на своих коленях синяки и попыталась восстановить цепь событий по публикациям в соцсетях.

Сначала девушка нашла фотографии, а затем и видеосъемку полового акта со своим участием. Осознав, что произошло, потерпевшая обратилась в полицию и написала заявление.

«Беспомощным состоянием потерпевшей воспользовался один из гостей, который раздел ее и совершил с девушкой половой акт. Все происходящее снимал на видео другой гость вечеринки. Видеозапись они выложили в социальную сеть. Именно благодаря видео девушка узнала, что была изнасилована», - рассказал источник в правоохранительных органах.

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