РИАМО - 7 ноя. В доме ЖК «Эдельвейс Комфорт», где ранее произошло вооруженное нападение на рабочих, продолжается замена лифтов. Жители этого ЖК долгое время не могли пользоваться лифтами из-за недосмотра прежней управляющей компании, сообщает пресс-служба фонда капремонта Подмосковья.

Лифтовое оборудование раньше в домах ЖК использовалось ненадлежащим образом, что привело к вынужденной остановке всех лифтов 12 июля. В 30-м доме на улице Чистопольской были отключены все 6 лифтов из-за изношенных канатоведущих шкивов и тросов. Сейчас замену производит подрядчик фонда капремонта Подмосковья.

В пресс-служба ведомства подтвердили, что вечером 6 ноября неизвестные напали на монтажников и применили травматическое оружие. Жертв среди пострадавших нет, получены травмы средней тяжести, медпомощь рабочим не потребовалась. Злоумышленники скрылись.

Ввиду сложности ситуации и многочисленных просьб жителей этого дома провести замену лифтового оборудования в как можно более короткие сроки, у подрядной организации были оформлены все разрешительные документы для круглосуточного проведения монтажных работ. Их контролирует министерство ЖКХ региона.

«От лица всех жителей дома выражаем благодарность за оперативное решение. У нас хорошая бригада монтажников. Работают качественно, быстро и слаженно. Мы все ждем, когда лифты заработают — это главное, что сейчас нам не хватает для комфортного проживания. Несмотря на непрерывное проведение работ, мы не испытываем дискомфорт, так как понимаем, что это нужно в первую очередь нам, всем жителям этого дома», — отметила жительница Юлия Жукова.

Сейчас проводятся подготовительные работы к пуску грузовых лифтов (1000 кг). Планируется, что они заработают уже в середине ноября. Полностью работы на объекте завершат в 1 квартале 2022 года.

«Подрядной организацией в самое ближайшее время будут переданы материалы в правоохранительные органы с целью возбуждения уголовного дела и квалификации действий неизвестных лиц», — сообщили в пресс-службе фонда.