РИАМО - 7 ноя. Вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков считает, что нужно вводить принудительную вакцинацию от коронавируса, сообщает Газета.ru.

«Это очень непопулярно, конечно, то, что я скажу, но я считаю, что должна быть принудительная вакцинация. Вот могут меня там распять просто», — сказал Чумаков в эфире «Радио России».

Он добавил, что потом те люди, которые не хотят сейчас делать прививки, будут благодарить за то, что их обязали вакцинироваться. Чумаков также назвал аргументы тех, кто выступает против вакцинации, абсурдными.

Кроме того, вирусолог отметил, что пандемия коронавируса является глобальной проблемой, которую невозможно решить в отдельной стране.