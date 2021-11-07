РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 ноя. Столкновение 2 автомобилей произошло на Южном обходе подмосковного Подольска в воскресенье днем, сообщили в правоохранительных органах.

«Информация о пострадавших не поступала. Скорее всего в данном ДТП никто не пострадал», - сообщили в органах.

Также еще одна авария произошла на Симферопольском шоссе недалеко от гипермаркета Metro. Здесь тоже столкнулись 2 автомобиля. По словам очевидца, водители не пострадали и оба находились возле своих машин.