РИАМО - 7 ноя. Самолет Airbus А321, который совершил экстренную посадку на кукурузное поле в Раменском округе летом 2019 года, нужно утилизировать, сообщил основной совладелец и генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

«Он (самолет – ред.) никому не нужен. Его необходимо утилизировать <...>, когда будет окончательно подписан отчет о расследовании (аварии – ред.), и Следственный комитет даст разрешение на утилизацию», – сказал Скуратов в интервью РБК.

Он отметил, что сейчас лайнер находится на спецплощадке в подмосковном аэропорту Жуковский. Межгосударственный авиационный комитет подготовил отчет по расследованию ЧП. Сейчас отчет обсуждается с Росавиацией.

Члены экипажа самолета продолжают работать в «Уральских авиалиниях».

Ранее пилот лайнера, Герой России Дамир Юсупов рассказал, что о посадке самолета на кукурузное поле планируют снять художественный фильм.

Лайнер «Уральских авиалиний», вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь 15 августа 2019 года, сразу же после взлета совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Раменском округе. В оба двигателя самолета попали птицы. На борту находилось 226 человек.