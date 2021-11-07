РИАМО - 7 ноя. Воспитанница Люберецкой спортивной школы олимпийского резерва завоевала серебряную медаль на первенстве России по тяжелой атлетике в Грозном, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

С 1 по 10 ноября в городе Грозном проводится первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок 15-18 лет.

«Спортсменка школы Олимпийского резерва городского округа Люберцы отделения тяжелой атлетики Лидия Соколова в своей весовой категории до 76 кг стала серебряным призером соревнований. Она подняла в сумме двоеборья 175 кг (рывок - 79 кг, толчок - 96 кг)», - отметил Ружицкий.

Он поздравил спортсменку и весь тренерский состав отделения, в частности, Кирилла Завадского с наградой.