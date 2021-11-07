РИАМО - 7 ноя. Член партийной фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Дмитрий Дениско отреагировал на обращение многодетной люберчанки, помощи попросила неработающая жительница улицы Юбилейной, сообщает пресс-служба местного отделения партии.

Семья находится в сложной жизненной ситуации, в период локдауна женщине затруднительно обеспечить полноценное питание 3 детям. Депутат взял на себя миссию мецената и волонтера и лично доставил по адресу продуктовый набор.

«Пандемию Covid-19 не даром называют «эпидемией добра» - именно в этот непростой период люди стремятся помогать друг другу как никогда прежде. Врачи спасают тех, кто заболел, а волонтеры поддерживают тех, кто в группе риска и вынужден оставаться дома. Я решил помочь штабу добровольцев и взял на себя часть их работы», - сказал Дениско.

Он пояснил, что данной семье он помогает не первый раз. Чтобы оказать полноценную поддержку, помочь люберчанке с трудоустройством, он сделал запрос в службу социальной защиты округа.

Волонтерский центр партии «Единая Россия» в Люберцах работает на базе общественной приемной местного отделения по адресу: Люберцы, улица Кирова, дом №22. Его телефоны: 8(495)503-55-36 и 8(916)427-28-31.

Единый номер горячей линии #МЫВМЕСТЕ: 8(800)200-34-11.