РИАМО - 7 ноя. Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что смертность от Covid-19 в армии в 45 раз ниже, чем в среднем по России благодаря вакцинации, сообщает РИА Новости.

«Летальность в 45 раз, раз, а не процентов, раз меньше, чем общероссийские показатели. Занятость коечного фонда в три раза меньше, чем в прошлом году», — сказал Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Шойгу отметил, что в Вооруженных Силах РФ вакцинированы 95% военных и персонала. По словам министра, Минобороны России не может быть лояльным в этом вопросе. Он привел в пример ситуацию, если на боевом корабле выявляют случай заражения коронавирусом – в таком случае приходится возвращать судно, а это уже касается стратегических ядерных сил.

Министр обороны России отметил, что в Вооруженных Силах РФ есть такие экипажи, которые находятся на боевом дежурстве круглые сутки, поэтому вопрос вакцинации встает особо остро.