РИАМО - 7 ноя. Представитель школы олимпийского резерва по боксу Московской области Марк Петровский из Одинцова стал победителем чемпионата мира по боксу, который прошел в Сербии, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В финальном поединке Марк Петровский одолел армянина Давита Чалояна в весовой категории более 92 кг.

«Марк Петровский прибыл в Сербию в звании «Мастер спорта России», а возвращается заслуженным мастером спорта России. Подмосковный боксер вписал свое имя в историю отечественного спорта, ведь последний раз золотую медаль в супертяжелом весе на чемпионатах мира выигрывал Александр Поветкин», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Он поздравил Петровского с победой.

Перед последним боем Петровский выиграл в 4 поединках: в 1/16 финала он одолел Рикардо Брауна с Ямайки, в 1/8 финала – Нэлви Тифека из Германии, в 1/4 финала – Джерлона Конго из Эквадора, в полуфинале – Найджела Пола из Тринидада и Тобаго.