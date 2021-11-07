РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 ноя. Волонтеры движения «Милосердие - Подольск» передали гриль многодетной семье с 8 детьми, сообщается в группе «Волонтерское движение «МИЛОСЕРДИЕ – ПОДОЛЬСК» в соцсети «ВКонтакте».

В «Лавку добра» движения передают разные вещи для нуждающихся: одежду, обувь, продукты, лекарства и прочее. Недавно им пожертвовали гриль.

«В Климовске живет семья Воркуевых, у них 8 детей, а, главное, недавно они получили от государства участок для постройки дома. На участке стоит пока только бытовка, но строительство дома не за горами. Им мы передали и гриль», - говорится в сообщении.