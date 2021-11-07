РИАМО - 7 ноя. Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что российские военные устанавливают наблюдение за иностранными военными кораблями в Черном море. Запад намерен узнать о российской системе защиты на юге страны, сообщает Nation News.

«Когда мы понимаем, что это оружие на нем (корабле – ред.), то есть он идет не в туристическую прогулку, естественно, мы наблюдаем за ним, мы сопровождаем его и понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации», — сказал Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Шойгу отметил, что иностранные корабли организуют провокации для проверки боеготовности российских военных.

Министр обороны РФ добавил, что иностранные военные силы намерены узнать о российской системе защиты на Черноморском побережье и в целом на юге страны.