РИАМО - 7 ноя. В начале следующей недели в столице резко понизится атмосферное давление, а затем оно начнет расти, сообщается на сайте «Метеоновости».

В воскресенье атмосферное давление выросло до 746 мм рт. ст., это на 3 единицы ниже нормы. В понедельник давление понизится на 9 единиц и составит 737 мм рт. ст., это на 12 единиц ниже нормы.

Во вторник атмосферное давление начнет расти, к середине дня оно вырастет на 15 единиц. В среду давление продолжит увеличиваться и составит 762 мм рт. ст. Оно превысит нормальные значения на 10 единиц.

Из-за скачков атмосферного давления у гипотоников и гипертоников может ухудшиться самочувствие. Кроме того, проблемы с давлением могут возникнуть у тех, у кого высокое внутричерепное давление, кто перенес сосудистые катастрофы, кто страдает от ишемической болезни сердца, мигреней, вегетососудистой дистонии, атеросклероза сосудов.

Таким людям рекомендуется контролировать артериальное давление.