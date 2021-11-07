РИАМО - 7 ноя. 80 лет назад 7 ноября по главной площади осажденной столицы СССР тысячи солдат прошли торжественным маршем в честь годовщины революции. Горожанам напомнили об истории этого памятного дня, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В мировой истории не так много примеров демонстрации сил и уверенности в своей победе в условиях, когда враг стоит в буквальном смысле у ворот», — рассказал замначальника отдела хранения документов после 1917 года московского Главархива Михаил Моруков.

По его словам, парад 7 ноября 1941 года стал одной из опорных точек исторической памяти. В те дни Великой Отечественной войны линия фронта проходила в 70-100 километрах от Москвы. Советские солдаты огромными усилиями остановили немецких захватчиков на подступах к городу. Парад в военное время был призван переломить силы в психологической войне с Германией.

Чтобы обеспечить безопасность в преддверии парада, советская авиация совершила налет на вражеские аэродромы. При этом от воздушной части парада отказались, так как 7 ноября было снежно и ветрено. Здание ГУМа украсили лозунгами и портерами вождей - Ленина и Сталина.

В конце парада по площади прошли 200 танков. Парад шел в течение часа. Одновременно с ним войска прошли торжественным маршем в других городах страны.

Проведение парада в осажденной Москве убедило жителей страны в том, что столица не будет сдана врагу ни при каких обстоятельствах.