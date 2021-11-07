РИАМО - 7 ноя. Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела по факту конфликта со стрельбой в доме на Чистопольской улице в Балашихе, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Вечером 6 ноября в подъезде дома произошел конфликт между рабочими, которые чинили лифтовое оборудование, и жильцами. Во время инцидента один из собравшихся выстрелил, по предварительной информации, из травматического пистолета.

Сейчас устанавливаются все лица, причастные к конфликту.

Уголовное дело возбудили по статье «Хулиганство».